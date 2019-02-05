المالكي : العراق يريد ان يكون حلقة وصل وليس ساحة صراع دولية

2019/02/05 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي, الثلاثاء, أن العراق يريد أن يكون حلقة وصل وليس ساحة صراع دولية.وذكر مكتب المالكي في بيان صحفي إن “رئيس ائتلاف دولة القانون استقبل, بمكتبه, المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف والوفد المرافق له”.وأضاف أنه “جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع […]

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