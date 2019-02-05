نائب: عبد المهدي ابلغ الكتل السياسية رفضه للتواجد الأمريكي القتالي غير الشرعي

2019/02/05 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف البناء محمد البلداوي، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يرفض التواجد الأمريكي القتالي في البلاد، فيما بين أن عدم اتخاذ موقف سياسي من قبل عبد المهدي ضد هذا التواجد حتى الآن هو خشيته من التصعيد الإعلامي.وقال البلداوي في تصريح صحفي إن “عبد المهدي ابلغ الكتل السياسية بأنه رافض للتواجد […]

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