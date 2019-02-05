الحلبوسي وعبدالواحد يبحثان التطورات السياسية وملف اكمال الحكومة

2019/02/05 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد، الثلاثاء، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التطوارت السياسية وملف إكمال الكابينة الحكومية لحسم الوزارات الشاغرة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان اليوم (5 شباط 2019)، ان "الحلبوسي استقبل في مكتبه ببغداد رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد".

واضاف، انه "جرى خلال اللقاء بحث التطورات السياسية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين المركز والإقليم".

واوضح البيان، ان "اللقاء تطرق الى ملف إكمال الكابينة الحكومية، وضرورة استمرار الحوار؛ لحسم الوزارات الشاغرة، وكذلك مناقشة آليات دعم اللجان النيابية وتمكينها من أداء مهامها الرقابية والتشريعية".

وكان رئيس حراك الجيل الجديد قد اجتمع خلال اليومين الماضيين في زيارته لبغداد، كلا من السفير البريطاني في بغداد والسفير الايراني، كما واجتمع مع رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

جدير بالذكر ان شاسوار عبد الواحد سياسي كردي عراقي يترأس حراك الجيل الجديد ( 4 مقاعد في مجلس النواب و 8 مقاعد في برلمان كردستان) وأسس شركة ناليا الإعلامية التي تنتمي إليها مجموعة قنوات NRT، وعرف بمعارضة حكومة اقليم كردستان، كما عارض إقامة استفتاء كردستان في 25 أيلول 2017 وتزعم حراكا باسم ”لا“ قبل تحويله إلى حراك الجيل الجديد وتعرض للاعتقال من قبل السلطات الأمنية الكردية نهاية 2017 بسبب مساندة التظاهرات المدنية الكردية والأنشطة الاحتجاجية، كما أقام ندوات في كل من بغداد والنجف لحث الشباب على الانخراط في السياسة من أجل "تغيير الوجوه القديمة باخرى جديدة نزيهة وكفوءة".

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