مجلس الأمن الوطني يبحث تقييم تحركات” داعش ” في الانبار والمهام اﻷمنية في كركوك

2019/02/05 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – عراق برس- 5 شباط / فبراير: أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، ان ” مجلس الأمن الوطني عقد جلسته الاسبوعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي ، والتي خصصت لتقييم الوضع الأمني في عدد من المحافظات ، الى جانب القضايا المستجدة ، واتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها .

وناقش المجلس تقييم تحركات عصابات داعش الارهابية في محافظة الانبار ، وورقة عمل عن القيادة والسيطرة وطبيعة المهام الموكلة للقوات الأمنية في محافظة كركوك ، كما بحث مجلس الأمن الوطني ورقة موحدة عن تقارير الجهات الأمنية بشأن الوضع الأمني في محافظة نينوى ، ونتائج زيارة رئيس اركان الجيش الى محافظة ديالى .



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