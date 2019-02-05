تنفيذ عمليتي ضبط بحق متهمين بإختلاس أموال الدولة في كربلاء وصلاح الدين

2019/02/05 | 19:52

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بغداد – عراق برس- 5 شباط / فبراير: أعلنت هيأة النزاهة ، الثلاثاء، عن تمكُّن ملاكاتها في مكتبي تحقيق كربلاء وصلاح الدين، بعد مُتابعةٍ وتحرٍّ، من تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لمُتَّهمين باختلاس أموالٍ عائدةٍ للدولة في المحافظتين.

وزادت ، بأنَّ ” فريقاً من مكتب تحقيق كربلاء التابع للهيأة تمكَّن من ضبط أحد المُوظَّفين المُتَّهمين في قسم الحسابات في مديريَّة تربية كربلاء؛ لقيامه باختلاس مبالغ ماليَّةٍ، مع ضبط دفتر الذمَّة الخاصِّ بالصكوك البالغ عددها 16 صكاً، مُبيِّنةً أنَّ قيمة أحد الصكوك بلغت (350,000,000) مليون دينارٍ و تمَّ تنظَّـيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُبرزات المضبوطة مع الأوليَّات؛ وعرضها بصحبة المُتَّهم على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر إيقافه وفقاً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات، وإصدار قرارات استقدامٍ وقبضٍ بحقِّ كلِّ من له علاقةٌ بعمليَّة الاختلاس″، مضيفة ، ان ” فريقاً من مكتب تحقيق صلاح الدين التابع للهيأة تمكَّن من ضبط خمسةٍ متهمين، بينهم مدير محطة وقودٍ في المحافظة؛ لقيامهم باختلاس مبالغ الوقود الذي تمَّ بيعه عبر قيامهم بالتلاعب بعدَّادات كميَّات الوقود المباعة للمواطنين،لافتةً إلى أنَّ عمليَّتي الضبط تمَّتا؛ بموجب مُذكَّرات ضبطٍ قضائيَّةٍ” .وأكَّدت تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بجميع المبرزات المضبوطة، فضلاً عن الأوراق التحقيقية، وعرضه على قاضي التحقيق المختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.



انتهى اح

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