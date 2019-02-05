توقعات المعروض ترتفع بالنفط

2019/02/05 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسعار النفط ارتفاعا، الثلاثاء، بفضل توقعات شح المعروض العالمي بسبب العقوبات الأميركية على فنزويلا، وتخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".وعند الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، سجلت العقود الآجلة لنفط غرب تكساس الوسيط 54.65 دولار للبرميل، مرتفعة 6 سنتات (0.16 بالمئة).وسجل الخام أعلى مستوى فيما يزيد على شهرين عند 55.75 دولار في اليوم السابق.وسجلت عقود خام القياس العالمي برنت 62.56 دولار للبرميل، مرتفعة خمسة سنتات أو 0.08 بالمئة.

ويرى محللون أن العقوبات الأميركية على فنزويلا تركز اهتمام السوق على تراجع الإمدادات العالمية.

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