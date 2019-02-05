اضاف، ان "عاشور ابلغته، عن تم تامين اتصال مع وزير الشباب والرياضة بخصوص قضية ادارة نادي كربلاء، حيث اكدت الوزارة دعمها الكامل لخطوات مجلس المحافظة في حلحلة الامور بما يعزز دور الادارة المنتخبة بعملها خدمة لفرق النادي ورياضة كربلاء".
وكان المتحدث الرسمي باسم النادي مسلم الركابي قد انتقد من خلال مقال، نشر في وكالة نون الخبرية، حكومة كربلاء المحلية، بسبب موقفها من ازمة نادي كربلاء.
لمتابعة المقال:
حكومتنا المحلية خارج نطاق التغطية!!!
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس المحافظة يناقش قضية "نادي كربلاء" ويتصل بوزير الشباب والرياضة بخصوصه) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس المحافظة يناقش قضية "نادي كربلاء" ويتصل بوزير الشباب والرياضة بخصوصه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).