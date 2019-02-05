مجلس المحافظة يناقش قضية

2019/02/05 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش مجلس محافظة كربلاء، الثلاثاء، قضية ادارة نادي كربلاء وتداعيات تلك القضية وانعكاساتها على رياضة المحافظة جراء التقاطعات بين الادارة المنتخبة للنادي والهيئة المؤقتة والتي شكلت بقرار من اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.وقال المتحدث بإسم النادي مسلم الركابي، في حديث لوكالة نون الخبرية، انه "تم خلال الجلسة، تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الموضوع مؤلفة من عضو مجلس المحافظة بشرى حسن عاشور اضافة الى لجنة الشباب والرياضة في مجلس المحافظة".

اضاف، ان "عاشور ابلغته، عن تم تامين اتصال مع وزير الشباب والرياضة بخصوص قضية ادارة نادي كربلاء، حيث اكدت الوزارة دعمها الكامل لخطوات مجلس المحافظة في حلحلة الامور بما يعزز دور الادارة المنتخبة بعملها خدمة لفرق النادي ورياضة كربلاء".

وكان المتحدث الرسمي باسم النادي مسلم الركابي قد انتقد من خلال مقال، نشر في وكالة نون الخبرية، حكومة كربلاء المحلية، بسبب موقفها من ازمة نادي كربلاء.

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حكومتنا المحلية خارج نطاق التغطية!!!

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