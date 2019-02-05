عمليات نينوى للحشد تلقي القبض على احد مهربي المخدرات غرب الموصل

2019/02/05 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت عمليات نينوى في الحشد الشعبي، الثلاثاء، من القاء القبض على احد المتاجرين بالمخدرات غرب الموصل، فيما قامت بتسليمه الى الجهات المختصة.وذكر موفدنا، ان اللواء 33 في الحشد الشعبي القى القبض على مهرب وبحوزته مجموعة من الحبوب المخدرة وانواع اخرى من المخدرات كان يروم ادخالها الى قضاء البعاج غرب الموصل، مبينا ان الحشد تمك ...

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