2019/02/05 | 19:52

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وكيل السيستاني يعلّق على دور «العشائر العراقية»

بغداد -

كلمة

قال السيد أحمد الصافي، وكيل المرجع الأعلى للشيعة السيد

علي السيستاني، يوم الثلاثاء، إن العشائر العراقية لعبت دوراً مهماً

في التصدي لتنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف متولي العتبة العباسية خلال استقباله وفداً لعشائر بني كعب من

واسط أنه "في أيّام المنازلة الكبرى ضدّ عصابات داعش الإرهابيّة كان

لأبناء العشائر من خَدَمَة المواكب الحسينيّة موقفٌ مشرّف، من خلال

تقديم الدعم لإخوتهم المقاتلين ومؤازرتهم في سبيل تحقيق النصر

المؤزّر".

وقال أيضا: "وهذا السلوك ما هو إلّا نتيجة للتربية التي عمّقتها في

نفوس الناس منابرُ سيّد الشهداء (عليه السلام)"، على حد وصفه.

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