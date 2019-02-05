رئيس إيطاليا غداً في بغداد

2019/02/05 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

يعتزم الرئيس الايطالي جوزيني كونتي يزور بغداد غداً

الاربعاء، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ ولادة حكومة عبد

المهدي.

وذكرت مصادر مطلعة ان، الرئيس الايطالي جوزيني كونتي يعتزم زيارة

العاصمة بغداد غداً الاربعاء في زيارة رسمية يلتقي فيها عدد من

المسؤولين.

واشارت الى ان هذه الزيارة تعد الاولى من نوعها منذ تكليف رئيس

الوزراء عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة.

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