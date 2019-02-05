الحمداني يحذر من

2019/02/05 | 19:55

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بغداد اليوم _ بغداد

حذر وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني، اليوم الثلاثاء، من "استثمار" حادثة اغتيال الروائي علاء مشذوب لـ"احداث شرخ بالمجتمع".

بغداد اليوم- بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عدم وجود اي قواعد عسكرية اميركية في العراق، ردا على تصريح رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الاسبوعي، إنه "لا توجد قواعد عسكرية اميركية في العر

بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وصل رئيس البرلمان الاردني، عاطف الطراونة، الثلاثاء، الى العاصمة بغداد، في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من نظيره محمد الحلبوسي.

وكان الطراونة قد توجه الى بغداد في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، على راس وفد نيابي يمثل كتلاً سياسية ول

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