النزاهة تعلن ضبط 4 مناطق في كركوك يتم من خلالها تهريب سعات إنترنت

2019/02/05 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت

هيأة النزاهة، الثلاثاء، ضبط أربع مناطق في محافظة كركوك يتم من خلالها تهريب سعات

إنترنت، مبينةً أن ما كان يتم تهريبه عبر تلك المناطق يكلف الدولة مليون دولار شهرياً.

وذكر بيان للهيأة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “فريقاً فنياً مؤلفاً بموجب أمر وزاري صادر عن الهيأة بإشراف معاون مدير مكتب تحقيق الهيأة في كركوك وعضوية محقق ومهندس منه وأعضاء من وزارة الاتصالات وهيأة الإعلام والاتصالات وبالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، تمكنوا من تنفيذ 4 عمليات ضبطٍ لتهريب سعات الإنترنيت في المحافظة”، مشيرة الى أن “المناطق التي كان يتم عبرها التهريب، هي التون كبري والدبس وشوان وسباكنين وشوارو”.

وأسفرت

العمليَّات، التي تم تنفيذها في تلك المناطق بموجب مذكرات ضبطٍ قضائيةٍ، وفقا للبيان،

عن “قطع لخطوط التهريب، وإسقاط أبراج منصوبة خلافاً للقانون، والتحرز على أجهزة

تراسل ومعدات وأدوات كانت تستخدم في عمليات التهريب التي كانت تتسبب بهدر مبالغ كبيرة

من المال العام، فضلاً عما تحدثه من سوء الخدمة المقدمة للمواطن، وتهرب من المراقبة

الحكوميَّة للسعات المهربة”.

واشار

بيان الهيأة الى ان “الفريق الفنيُّ المعنيُّ بتنفيذ العمليَّات عرض جميع المبرزات الجرميَّة

المضبوطة في تلك العمليَّات على قاضي التحقيق

المختص، فضلاً عن مدير إحدى الشركات الأهليَّة المتهمة بالضلوع بعمليَّات التهريب التي

تتم بالمحافظة، وقد قرر القاضي توقيف المتهم على ذمة التحقيق”.

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