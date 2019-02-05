الصحة تصدر بياناً بشأن احتجاز فريق إعلامي بعد تصويره لمستشفى مدينة الطب

2019/02/05 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أصدرت

وزارة الصحة، الثلاثاء، بياناً بشأن احتجاز فريق إعلامي بعد تصويره لمستشفى مدينة الطب،

في العاصمة بغداد.

وذكرت

الصحة، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “بين فترة وأخرى تحدث

ظاهرة دخول منتسبين لبعض وسائل الإعلام إلى مؤسساتنا الصحية دون تنسيق أو إشعار مُسبق

للجهات الإدارية والإعلامية والأمنية المعنية”، مبينا ان “هذا الامر يخالف

ضوابط مهنة الإعلام التي تستوجب احترام المؤسسة الحكومية”.

وأضاف

البيان، ان “الامر يؤدي في احيان عديدة الى نشر معلومات ورسائل خاطئة للمواطن،

مما يسبب أثراً سلبياً على الصحة العامة للمجتمع، وقد تؤدي الى عدم تعاون بين مقدمي

الخدمة الصحية والمستفيدين منها كما في البرنامج الوطني الموسع للتحصين او قد تسبب

بتحريض مباشر او غير مباشر على المؤسسات الصحية والكوادر العاملة فيها”.

وبحسب البيان أكدت الصحة، على “تعاونها التام مع وسائل الإعلام وتعاطيها الشفاف والمهني مع الاخوة الإعلاميين الذين يلتزمون بضوابط المهنية التي تحترم مؤسساتنا الصحية ومنتسبيها من مختلف الملاكات، بما يضمن نقل الحقيقة بشكل موضوعي ومنصف للمواطن وبالاعتماد على الحقائق العلمية الموثقة والرصينة”.

واتهمت

ادارة قناة “دجلة” الفضائية،في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، مدير عام مدينة

الطب في بغداد باحتجاز فريقها الصحفي ومنعه من التصوير.

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