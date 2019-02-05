أول تعليق من عبد المهدي بعد تصريح ترامب المثير

2019/02/05 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس اعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي،الثلاثاء، رفضه استخدام العراق من قبل أية دولة، ضد دولة أخرى.وقال عبد المهدي في المؤتمر الصحفي الاسبوعي وحضره مراسل “ناس” اليوم (5 شباط 2019)، إنه “لا توجد قواعد عسكرية أمريكية في العراق، بل هنالك مدربون، في إطار التحالف الدولي”.,وأضاف أن الحكومة العراقية ترفض استخدام أراضيها من […]

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