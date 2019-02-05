الحشد الشعبي يقبض على تاجر مخدرات في نينوى

2019/02/05 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس القت قوات الحشد الشعبي، الثلاثاء، القبض على احد مهربي المخدرات غرب مدنية الموصل مركز محافظة نينوى.وذكر بيان لاعلام الحشد تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (5شباط 2019)، أن “اللواء 33 في الحشد الشعبي ألقى القبض على مهرب وبحوزته مجموعة من الحبوب المخدرة وانواع اخرى من المخدرات كان يروم إدخالها إلى قضاء البعاج غرب […]

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