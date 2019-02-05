ارتفاع ديون الأسر البريطانية يؤدي لنظرة متشائمة بشأن المستقبل

2019/02/05 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: فشل مؤشر الرفاهية بين الأسر البريطانية في إظهار أيّ تحسن خلال الربع الثالث من العام الماضي، وهو ما قد يرجع إلى المخاوف بشأن زيادة وتيرة سداد الديون.





وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل البريطاني، يوم الإثنين، أن بعض مؤشرات الرفاهية الاقتصادية بين الأسر البريطانية مثل الدخل والإنفاق واصلت الارتفاع خلال الثلاثة أشهر من يونيو وحتى سبتمبر الماضي على أساس سنوي.





وأوضحت البيانات أن الربع المنتهي في سبتمبر الماضي شهد زيادة بنحو 0.7% في دخل الأسر الحقيقي لكل فرد بالمملكة المتحدة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.





ويأتي ذلك إلى جانب زيادة إنفاق الأسر لكل فرد بنحو 0.4% خلال نفس الفترة المقارنة، في حين ارتفع معدل البطالة بالربع الثالث من 2018 بنسبة 0.1% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017

وبالنسبة لديون الأسر نسبة إلى الدخل فشهدت ارتفاعاً بنحو 0.5% خلال الربع الثالث من العام الماضي على أساس سنوي، حيث أنه منذ الربع الأول من عام 2013 وتواصل ديون الأسر لكل فرد الزيادة حتى تقف حالياً عند 133% من الدخل المتاح، وفقاً للبيانات.





وبحسب البيانات، فإن معدل الفائدة التي يدفعها المواطنون البريطانيون على القروض تقف حالياً عند أعلى مستوى منذ بداية عام 2009.





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