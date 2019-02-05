ارتفاع المعروض النقدي في فنزويلا بأسرع وتيرة بـ22 عاماً

2019/02/05 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفع المعروض النقدي في فنزويلا خلال الأسبوع الأخير من يناير الماضي بأسرع وتيرة منذ عام 1997.





وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي في فنزويلا، اليوم الثلاثاء، أن المعروض النقدي في فنزويلا "إم 2" ارتفع 31% خلال الأسبوع المنتهي في 25 يناير الماضي.





وتعتبر هذه أسرع وتيرة توسع منذ عام 1997 على الأقل ويمكن أن تشير إلى زيادة الحكومة الفنزويلية للإنفاق العام لمواجهة الاحتجاجات والعقوبات الأمريكية.





وكانت عملية طبع النقود السبب وراء الضخم الجامح في فنزويلا إلى جانب انهيار قيمة العملة.





وتعيش كاراكاس في الوقت الراهن اضطرابات سياسية على خلفية إعلان زعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد وسط اعتراف عدد من الدول الأوروبية والأمريكية.





وفي الوقت نفسه، فإن فنزويلا تعاني من مشاكل اقتصادية جمة على رأسها ضعف العملة المحلية في البلاد إلى جانب التضخم الجامح الذي يقدر بأكثر من مليون بالمئة.





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