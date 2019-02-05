محدث.. الأسهم الأوروبية تسجل أعلى إغلاقاً بـ9 أسابيع

2019/02/05 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 1% في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، لتسجل أعلى مستوى في 9 أسابيع مع مكاسب البورصة الأمريكية، واستمرار إعلان نتائج أعمال الشركات.





وارتفعت أسهم المواد الخام والبناء بأكثر من 2% إلى جانب صعود قطاع الغاز والنفط بنحو 1.7% ليتصدرا القطاعات الرابحة في البورصات الأوروبية.





وارتفع سهم "بي.بي" بأكثر من 5% مع إعلان أرباح أكبر من توقعات المحللين خلال الربع الأخير من العام الماضي

وفيما يتعلق بتطورات البريكست، تزور تريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية ايرلندا الشمالية اليوم في مسعى للتوصل إلى حل بشأن عملية البريكست.





ويأتي صعود الأسهم الأوروبية مع مكاسب "وول ستريت" حيث ربح "داو جونز" أكثر من 150 نقطة خلال التعاملات.





وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو لأدنى مستوى في 5 سنوات ونصف، كما سجل نشاط قطاع الخدمات البريطاني ثاني أضعف قراءة منذ 2012.





كما تراجعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو لتسجل الهبوط الأول في 3 أشهر.





وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1.4% إلى 364.4 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 3 ديسمبر الماضي، كما زاد "فوتسي" البريطاني بنسبة 2% عند 7177.3 نقطة.





وصعد "كاك" الفرنسي بنسبة 1.7% إلى 5083.3 نقطة، فيما زاد "داكس" الألماني بنحو 1.7% عند مستوى 11367.9 نقطة.





وبحلول الساعة 5:09 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.3% إلى 1.1404 دولار.





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