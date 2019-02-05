صحفي يناشد وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين العراقيين..

2019/02/05 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حامد شهاب

لم أكن أتوقع، بعد إن غادرت الرمادي منذ عام 1974 الى بغداد والاقامة فيها،منذ أكثر من أربعة عقود، بعد تخرجي من جامعة بغداد عام 1978 من الإعلام ، وقد عملت في مختلف ميادين العمل الصحفي والبحوث الإعلامية ، ككاتب حصيلته آلاف المقالات والبحوث الاعلامية التي زخرت بها وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية في العراق وخارجه،وأن يتم تأخير نقل سجل قيد عائلتي شهرا ونصف،بسبب تأخر(الموافقات الأمنية)،في حين لم تتأخر(الموافقة الأمنية) في بغداد سوى إسبوعين..أما موافقة السيد وزير الداخلية السابق الأستاذ قاسم الأعرجي على نقل سجل قيدي من الأنبار الى بغداد فحصلت خلال 24 ساعة!!

وأناشد نقيب الصحفيين العراقيين الأستاذ مؤيد اللامي كوني أحد مخضرمي النقابة التدخل العاجل ، وأنا ممن بلغ بهم العمر عتيا، وأناشد السيد محافظ الأنبار والمسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الداخلية التدخل، وبخاصة السيد اللواء الدكتور سعد معن مدير العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية،والناطق بإسم قيادة عمليات بغداد،والذي كان له الفضل الكبير في إستحصال موافقة السيد وزير الداخلية خلال فترة 24 ساعة لغرض إكمال نقل سجل نفوسي الى دائرة أحوال الكرخ في بغداد بعد ان تجاوزت فترة (الموافقة الأمنية شهرا ونصف،ورقم المعاملة (5068) في 23 كانون الأول، ولم أعرف مصيرها حتى الان!!

ليس هذا فقط ، بل أن المأساة ظهرت من أول يوم مراجعة عائلتي لدائرة أحوال الرمادي، في 23 كانون الاول 2018 ، والمعاملة السيئة التي قوبلت بها ، يوم (شمر) ضابط رفيع بدرجة (مدير) المعاملة بوجههم في أول تسليمها له ، بطريقة لا تليق بمسؤول إداري وضابط برتبة عالية وبدرجة (مدير)، بالرغم من أنهم (ضيوف) من بغداد على أهل الأنبار، وهم يزورونها مرة كل خمس سنوات، أما ضباطها الآخرون فكانوا متعاونين، وبقي مصير معاملتي غير معروف حتى الآن!!

راجيا من وزارة الداخلية ، وكل الجهات التي يهمها تسهيل مهمة نقل سجل نفوسي، ونقابة الصحفيين العراقيين والسيد محافظ الأنبار التدخل لإنهاء تلك المأساة ، وقد بلغ الإنتظار مرحلة حطمت أعصاب عائلتي وبخاصة أطفال إبني وقضية مدارسهم، ومعاملات بناتي المتأخرة بسببها،والتي تنتظر إنجاز معاملاتها في بغداد منذ أشهر ،دون جدوى!!

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