2019/02/05 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/الاسخبارات تخترق وتفكك خلية إرهابية في الانبار

05/02/2019 20:24:00 PM |

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واع بغداد

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، عن عملية استخبارية اخترقت خلية لداعش في محافظة الأنبار.

وقالت المديرية في بيان تلقته (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة 10 وبالتعاون والتنسيق مع إستخبارات اللواء 39 وبعملية نوعية، تمكنت، وفق معلومات إستخبارية دقيقة، من اختراق وتفكيك خلية إرهابية مكونة من خمسة أشخاص في منطقة جزيرة الخالدية بالانبار".

واضافت، أن "مفارز المديرية اعقلت العناصر الارهابية"، مبينة "الارهابيين كانوا قد ساهموا في مقاتلة قواتنا الامنية بعدة اماكن قبل التحرير، وهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة إرهاب".

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