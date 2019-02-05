تفكيك خلية إرهابية مكونة من 5 أشخاص في الانبار

2019/02/05 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار

أعلنت

مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، عن عملية استخبارية اخترقت خلية لداعش في محافظة

الأنبار.

وقالت

المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه إن “مفارز مديرية الاستخبارات

العسكرية في مقر الفرقة 10 وبالتعاون والتنسيق مع إستخبارات اللواء 39 وبعملية نوعية،

تمكنت، وفق معلومات إستخبارية دقيقة، من اختراق وتفكيك خلية إرهابية مكونة من خمسة

أشخاص في منطقة جزيرة الخالدية بالانبار”.

واضافت،

أن “مفارز المديرية اعتقلت العناصر الارهابية”، مبينة “الارهابيين كانوا

قد ساهموا في مقاتلة قواتنا الامنية بعدة اماكن قبل التحرير، وهم من المطلوبين للقضاء

بموجب مذكرات قبض وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة إرهاب”.

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