شامبرلين يعود لقائمة ليفربول للمشاركة في دوري الأبطال

2019/02/05 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر قرر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول قيد اللاعب أليكس شامبرلين في قائمة الفريق التي ستشارك في دوري أبطال أوروبا.

اللاعب الدولي الإنجليزي كان قد غاب عن المشاركة في المباريات مع الريدز منذ إصابته في إبريل الماضي بالركبة، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق روما.

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ومن المقرر أن يقابل ليفربول فريق بايرن ميونيخ في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

في نفس السياق، استبعد يوفنتوس اللاعب الكولومبي خوان كوادرادو من قائمته بسبب عدم اكتمال شفاءه من الإصابة التي تعرض لها بالركبة في ديسمبر الماضي.

برشلونة بدوره أضاف الصفقة الجديدة كيفين برنس بواتينج لقائمته، بالإضافة إلى تصعيد لاعب الفريق الرديف موسى واجي والصفقة الجديدة جيسون موريلو.

أما نادي ريال مدريد حامل اللقب في آخر ثلاثة نسخ، فقد أضاف اللاعب براهيم دياز القادم من مانشستر سيتي في ميركاتو الشتاء.





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