قطر تتخذ قرارا عاجلا برفع اسعار النفط

2019/02/05 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..بعد ساعات من إطلاق الكويت تحذيرا مهما، بشأن نقص المعروض من النفط خلال عام 2019، أعلنت قطر، اليوم الثلاثاء 5 شباط، قرارا عاجلا، برفع اسعار بيع نفطها.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن الدوحة حددت بأثر رجعي، سعر البيع الرسمي لشحنات النفط، في كانون الثاني، من خامها البحري، عند 59.45 دولار لبرميل النفط، ارتفاعا من 57.7 دولار للبرميل عن الشهر السابق.

كما أعلنت قطر أن سعر برميل النفط، في كانون الثاني، للخام البري عند 59.95 دولار للبرميل، ارتفاعا من 58.45 في كانون الأول.

وكان هاشم هاشم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، قد قال، اليوم الثلاثاء، إن معروض النفط العالمي قد يتأثر سلبا هذا العام بفعل تراجعات كبيرة في صادرات الخام من فنزويلا.

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