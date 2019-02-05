فالفيردي: الكلاسيكو مباراة مفتوحة ولا يوجد مرشح

2019/02/05 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال فالفيردي بخصوص الجدول المحتدم لفريقه هذا الشهر: "يجب أن نكون حذرين فنحن في مرحلة حاسمة يجب أن نعوّل على الجميع ونفكّر بالفوز غداً وفي الدوري وبدوري الأبطال".وأضاف: "صحيح أننا فزنا في الكلاسيكو الماضي بنتيجة كبيرة (5-1)، ولكن هم في وضعية أفضل الآن، ونحن نتوقع مباراة قوية غداً في كامب نو، هم دائماً يلعبون بشكل جيد في ملعبنا".وبطبيعة الحال تمحورت عدد من الأسئلة حول مشاركة ميسي، لكن فالفيردي لم يعطِ أي إشارة سلبية أو إيجابية، تاركاً الأمر للتصريح الطبي وكذلك الأمر بالنسبة للنجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، "نحن لن نغيّر كثيراً من أسلوبنا سواء لعب ميسي أم لا، نحن سنلعب بنفس الأسلوب الذي لعبنا معهم به في المباراة الماضية وكان ميسي غائباً، المهم هو الحفاظ على هويتنا وتسجيل الأهداف هذا ما نسعى إليه دائماً".وتابع: "أنا لست من أنصار المخاطرة بسلامة أي لاعب، أسعى دائماً لحماية اللاعبين، إذا كان اللاعب ليس جاهزاً وحتى لو كانت المباراة في غاية الأهمية أفضّل عدم إشراكه".

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