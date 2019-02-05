اهالي الزبير يجددون مطلبهم بتحويل المنطقة الى ناحية

2019/02/05 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد العشرات من اهالي منطقة خور الزبير جنوب البصرة مساء اليوم الثلاثاء ، تظاهراتهم للمطالبة بتحويل منطقتهم التابعة ادارياً لقضاء الزبير الى مرتبة ناحية.واكد

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