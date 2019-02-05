العذاري يدعو كتلتي البناء والإصلاح بالإسراع لاستكمال ما تبقى من الكابينة الوزارية

2019/02/05 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق، السيد ليث العذاري، مساء اليوم الثلاثاء، كتلتي البناء والإصلاح بالإسراع لاستكمال الكابينة الوزارية، جاء ذلك في لقاء

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