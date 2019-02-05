بالصور.. افتتاح لعبة ترفيهية الأولى من نوعها في العراق

2019/02/05 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتسمى اللعبة بـ(X LINE) والمعروف بالمسار "الإنزلاقي" الترفيهي الأول في العراق، الذي يتيح للجميع تجربة الطيران فوق بحيرة نصب الشهيد الواقع شرقي العاصمة بغداد.

ويرتاد هذه اللعبة عشاق التحدي والمغامرات حيث يمتد المسار فوق بحيرة نصب الشهيد بين منصتي الانطلاق والهبوط الواقعة على ضفتي البحيرة.انتهى..م.ر

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