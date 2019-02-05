2019/02/05 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، أن الحكومة العراقية ترفض استخدام أراضيها من قبل إي دولة ض...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عبد المهدي: نرفض استخدام الاراضي العراقية ضد اي بلد اخر) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عبد المهدي: نرفض استخدام الاراضي العراقية ضد اي بلد اخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).