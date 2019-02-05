فائق الشيخ علي يوجه سؤال الى وزير الثقافة حول نظرته الى الفنانين

2019/02/05 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه النائب فائق الشيخ علي، الثلاثاء، تساؤلا لوزير الثقافة عبدالامير الحمداني حول نظرته للفنانين كفساق.

وقال الشيخ علي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم (5 شباط 2019)، "صديقي وزير الثقافة عبد الأمير الحمداني: المطرب (حسين نعمة)..



وغيره في ضيق وضنك".

واضاف، "أنت بين خيارين: أما أنك في حزب إسلامي وتنظر إليهم كفساق! أو أن لدى حزبك توجها جديدا ، ليس كما يشاع عنه؟ إرفع رأسك إلى السماء..



وردد: يا نجمة عونج يا نجمة متعليه وتشوفين يا دادا..



إنوب النوب إنوب!".

وكان الفنان العراقي المعروف حسين نعمة قد وجه في وقت سابق دعوة إلى دول خليجية وأوروبية، من أجل منحه إقامة فيها مع أفراد أسرته، بسبب ما وصفه بضنك العيش في العراق.

ويعد الفنان حسين نعمة من أشهر المطربين العراقيين خلال فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

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