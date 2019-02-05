2019/02/05 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، عدم وجود قواعد عسكرية امريكية في البلاد، رافضا استخدام العراق في ضرب اي دولة اخرى.

وقال عبد المهدي في المؤتمر الصحفي الاسبوعي انه "لا توجد قواعد عسكرية امريكية في العراق، بل هنالك مدربون، في اطار التحالف الدولي".

وشدد عبد المهدي "نرفض استخدام العراق من قبل اي دولة، ضد دولة اخرى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء العراقي يحسم الجدل حول وجود قواعد عسكرية امريكية في العراق) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء العراقي يحسم الجدل حول وجود قواعد عسكرية امريكية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).