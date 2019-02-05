شرطة النجف تبدأ خطتها بمطاردة مطلقي العيارات النارية وفق قانون ٥٧٠

2019/02/05 | 20:54

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النجف – عراق برس- 5 شباط / فبراير: أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف والمنشآت ، الثلاثاء، عن تنفيذ القانون العراقي المرقم ٥٧٠ الصادر في ١٩٨٢ بحق مطلقي العيارات النارية .

واردفت المديرية ، أن ” قائد شرطة النجف اللواء علاء غريب الزبيدي، أمر جميع الأجهزة الأمنية بتشديد الإجراءات القانونية بحق مطلقي العيارات النارية التي تؤدي إلى وقوع ضحايا وابرياء” داعية المواطنين الى ” التعاون مع الأجهزة الامنية والإبلاغ عن هذه الحالات فورا خدمة للصالح العام من اجل استتباب الأمن ” .



انتهى أح

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