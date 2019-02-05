عبدالمهدي لوزيرة الخارجية النرويجية : نأمل الإفادة من الخبرات النرويجية في مجال الإستثمار

2019/02/05 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – عراق برس- 5 شباط / فبراير: استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي بمكتبه الرسمي ، الثلاثاء، وزيرة الخارجية لمملكة النرويج السيدة اينه اريكسن والوفد المرافق لها ، مرحبا بتطور العلاقات بين العراق والنرويج .وأعرب عبد المهدي عن ” امله في أن تسهم هذه الزيادة بتعزيز التعاون والافادة من الخبرات والتجارب النرويجية في مجال الإستثمار الأمثل للموارد النفطية وتوسيع برامج الدعم والتدريب للقوات الأمنية، مثمنا دعم النرویج للعراق في مواجهة الإرهاب وبمشاركتها في مؤتمر الكویت لإعادة اعمار العراق ودعمها للبرامج الانسانية الخاصة بالنازحين والاهتمام باللاجئين العراقيين في النرويج ” .

بدورها أعربت وزير الخارجية النرويجية عن ” رغبة بلادها بإقامة علاقات شراكة مع العراق وزيادة فرص التعاون الاقتصادي ، وتبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين لوضع أسس لعلاقة شراكة وتعاون ، كما ابلغت تحيات رئيسة الحكومة النرويجية وتطلعها لزيارة العراق ، ووجهت لسيادته دعوة لزيارة النرويج معربة عن سرورها بالتطور والاستقرارالذي يشهده العراق ” .

وحضر اللقاء اسبن لندبیك، المدیر التنفیذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا ، و كنوت ایلیف لاین الممثل الخاص الى العراق وسوریا و ان ھافاریسداتیر لوند ، نائب مدیر الاتصالات ، وسفير النرويج في العراق توني الیرز .كما حضر اللقاء نزار الخیر الله وكیل وزارة الخارجیة ، والفریق الركن عبد الامیر یار الله نائب قائد العملیات المشتركة في العراق والسفیر العراقي في النرويج شاكر قاسم مھدي ، وعدد من المستشارين في الجانبين .



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