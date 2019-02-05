مرصد الحريات الصحفية:وزارة الخارجية مطالبة بإنقاذ صحفي معتقل في تركيا

2019/02/05 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين وزارة الخارجية العراقية بالتدخل العاجل في قضية الحكم على الصحفي صلاح نادر المندلاوي المقيم في تركيا والذي قضت محكمة تركية بسجنه لخمس سنوات على خلفية الإشتباه بنشره مادة مخالفة للقانون على الفيسبوك.حسن العبودي رئيس لجنة الحريات الصحفية في نقابة الصحفيين أبلغ المرصد: إن القضية مضى عليها مايقرب من العام، وإن المندلاوي أكد أن لاصلة له بالأمر بتاتا، ولايتعدى الأمر كونه شبهة وقد أخبره محققون أتراك بذلك لكن القاضية التي حكمت عليه أشارت الى إمكانية تكليف خبراء مختصين لكشف ملابسات الأمر.

ويخضع قرار المحكمة الى الإستئناف الذي سينتهي هذا الأسبوع وتعمل نقابة الصحفيين العراقيين وبتواصلها المباشر في هذا الشأن مع الجهات المعنية لتأمين الإفراج عن المندلاوي الذي يعيش واسرته المكونة من خمسة أفراد ظروفا مأساوية تتطلب التدخل العاجل لوقف تنفيذ الحكم وإعادته الى بغداد.

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