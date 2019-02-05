المرجع السيستاني يحدد غرة شهر جمادي الثاني 1440هج

2019/02/05 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتبُ المرجع الديني الاعلى السيد السيستاني (دام ظلّه) في النجف الأشرف أن يوم غدٍ الأربعاء هو المُتمم لشهر جمادى الأولى،واوضح المكتب في بيان مقتضب حصلت وكالة نون الخبرية على نسخته أن يوم الخميس الموافق (٧ / ٢ / ٢٠١٩ م) هو الأول من شهر جمادى الآخرة لعام ١٤٤٠ للهجرة

وكالة نون خاص

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