الاستخبارات العسكرية تفكك خلية إرهابية في الانبار

2019/02/05 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، عن تفكيك خلية إرهابية في

محافظة الانبار.

وقالت الاستخبارات في بيان تلقت آفاق نسخة منه، إن "مفارز مديرية

الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة 10 وبالتعاون والتنسيق مع

إستخبارات اللواء 39 تمكنت وبعملية نوعية نفذت وفق معلومات

إستخبارية دقيقة من اختراق وتفكيك خلية إرهابية مكونة من خمسة أشخاص

في منطقة جزيرة الخالدية وتلقي القبض عليهم".وأضاف البيان أن

المعتقلين "قد ساهموا في مقاتلة قواتنا الامنية بعدة اماكن قبل

التحرير"، مشيرا الى أنهم "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض

وفق المادة 4 إرهاب".

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