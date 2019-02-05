شاهد .. تصريحات ترامب تثير موجة غضب سياسي وشعبي في العراق

2019/02/05 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تؤكد تصريحات ترامب بما لايقبل الشك نيته اعادة احتلال العراق مجدداً

فضلاً عن عدم احترام سيادة البلاد وثوابته الوطنية برفض تحوله منطلقاً

للعدوان والتجسس على جيرانه ..تقرير : عدنان عبد الحسن

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