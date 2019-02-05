اعتقال عصابة تتاجر بالآثار وسط بغداد

2019/02/05 | 20:57

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، الثلاثاء، اعتقال عصابة تتاجر بالآثار وسط العاصمة بغداد.

وقال معن في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارز استخبارات الجريمة المنظمة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، القت القبض على عصابة مكونة من ستة متهمين تقوم بالمتاجرة بالآثار وبالجرم المشهود".

واضاف، ان العملية تمت "بعد نصب كمين محكم لهم وسط بغداد، حيث ضبط بحوزتهم ثلاث قطع اثرية"، مشيرا الى "إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، الاجهزة الامنية، بمتابعة جريمة قتل الروائي علاء مشذوب في كربلاء.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الاسبوعي: "وجهنا الأجهزة الأمنية بمتابعة جريمة قتل الروائي علاء مشذوب".

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، عن عملية استخبارية اخترقت خلية لداعش في محافظة الأنبار.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة 10 وبالتعاون

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، اخماد الحريق اذي اندلع في مضيف الامام علي بمحافظة النجف، دون إصابات.

وذكرت المديرية، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "فرق الدفاع المدني، تمكنت مساء اليوم من اخماد الحر

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