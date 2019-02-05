الشرطة الإسبانية تلقي القبض على المافيا الإيطالية

2019/02/05 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة نشرت الشرطة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، فيديو يصور مداهمات جنوبي البلاد أسفرت عن إلقاء القبض على 14 شخصا بينهم أعضاء في عصابة “كامورا” إحدى العصابات الإيطالية.وقالت الشرطة في بيان إن المداهمات نفذت بالاشتراك مع الشرطة الإيطالية ونتج عنها “تفكيك واحدة من أبرز منظمات تهريب المخدرات الدولية وأكثرها عنفا في كوستا ديل سول الإسبانية […]

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