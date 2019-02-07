2019/02/05 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

أعلن عضو مجلس محافظة الانبار، اليوم الثلاثاء، عن تسيير دوريات أمنية لحماية الشاحنات القادمة من منفذ طربيل الحدودي باتجاه محافظات العراق الأخرى.





وقال عضو المجلس فرحان محمد الدليمي في تصريح صحفي ، إن “القوات الأمنية سيّرت للمرة الأولى دوريات امنية لحماية الشاحنات القادمة من منفذ طربيل الحدودي غربي الانبار، باتجاه محافظات العراق الاخرى لتأمين الحماية الامنية اللازمة للشحنات المحملة بمختلف السلع”.

واضاف الدليمي ان “دوريات امنية تستقبل ارتال من الشاحنات حال دخولها الاراضي العراقية”، مبينا ان “الحكومة المحلية وبالتنسيق مع القوات الامنية تعمل جاهدة للمضي قدما في عملية توفير الحماية الامنية للشاحنات والطريق الدولي السريع لمنع وقوع اي خرق امني”.





اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الأمنية تسير دوريات لحماية الشاحنات القادمة من الأردن) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الأمنية تسير دوريات لحماية الشاحنات القادمة من الأردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).