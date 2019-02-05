افتتاح اكبر مكتبة في ايران

2019/02/05 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افتتحت مكتبة الإمام الخميني المركزية في مدينة مشهد، والتي تعد أكبر مكتبة في إيران تزامنا مع الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية بحضور وزير الثقافة والإرشاد عباس صالحي.





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