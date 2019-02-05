الكشف عن مقترح قانون الضمان الاجتماعي ونائب: الانتاج الفعلي للموظف 17 دقيقة يوميا

2019/02/05 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت النائب ثورة الحلفي، الثلاثاء، عن مقترح قانون العمل والضمان الاجتماعي الذي تعمل على اقراره في مجلس النواب، فيما اشارت الى ان الانتاج الفعلي للموظف في الدوائر الحكومية 17 دقيقة يوميا.

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