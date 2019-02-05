استحداث وزارة جديدة في حكومة عبدالمهدي والفياض مرشحها

2019/02/05 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر سياسي، الثلاثاء، عن التوافق على استحداث وزارة جديدة في الكابينة الوزارية لعادل عبدالمهدي.

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