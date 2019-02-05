صالح والموسوي يؤكدان اهمية حسم الكابينة الوزارية والتوجه نحو الاستحقاقات الوطنية

2019/02/05 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، والأمين لعام لحزب الفضيلة الاسلامي، عبدالحسين الموسوي، الثلاثاء، اهمية حسم الكابينة الوزارية والتوجه نحو الاستحقاقات الوطنية الاخرى، فيما شددا على

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