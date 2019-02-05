2019/02/05 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس شبكة الاعلام العراقي مجاهد أبو الهيل مجلس محافظة بغداد الى تسمية الشارع المؤدي الى الشبكة بـ"شارع إذاعة بغداد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. أبو الهيل يدعو مجلس محافظة بغداد الى تسمية الشارع المؤدي لشبكة الإعلام بـ"شارع إذاعة بغداد") نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. أبو الهيل يدعو مجلس محافظة بغداد الى تسمية الشارع المؤدي لشبكة الإعلام بـ"شارع إذاعة بغداد") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).