مفتش عام أمانة بغداد: لا صحة لخبر اعتقالي ولن اتوقف عن محاربة الفاسدين مهما كانت الضغوط

2019/02/05 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مفتش عام أمانة بغداد سجاد الجابري اليوم الثلاثاء، الاخبار المفبركة التي نقلتها بعض وسائل الاعلام بشأن اعتقاله.

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