القبض على عصابة تتاجر بالآثار وسط بغداد

2019/02/05 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة أمنية، القبض على عصابة تتاجر بالآثار وسط العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "مفارز استخبارات الجريمة المنظمة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ألقت القبض على عصابة مكونة من ستة متهمين تقوم بالمتاجرة بالآثار وبالجرم المشهود بعد نصب كمين محكم لهم وسط بغداد".وأشار الى "ضبط ثلاث قطع أثرية بحوزة العصابة، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".انتهى

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