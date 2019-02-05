محدث..الدولار الأمريكي يرتفع قبيل خطاب حالة الاتحاد

2019/02/05 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب خطاب حالة الاتحاد.





ويترقب المستثمرون خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حالة الاتحاد في وقت لاحق من اليوم، والذي من المتوقع أن تكون قضايا التجارة والإغلاق الحكومي أبرز النقاط الرئيسية به.





كما تلقت العملة الأمريكية الدعم من تراجع الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في أسبوعين بعد بيانات سلبية.





كما توقع كيفين هاسيت كبير المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض تسارع نمو الأجور في الولايات المتحدة بنسبة 4% خلال العام الجاري مع استثمارات رأسمالية متزايدة وارتفاع الإنتاجية.





وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، نمو نشاط قطاع الخدمات بالولايات المتحدة بأبطأ وتيرة منذ يوليو الماضي.





وبحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.3% إلى 1.1408 دولار، فيما استقر أمام الين عند 109.93 ين.





بينما ارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.7% عند 1.2945 دولار، وصعدت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.2% مُسجلة 1.0003 فرنك.





وفيما يتعلق بمؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 علات رئيسية فارتفع عند 96.052 بنسبة 0.2%.





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