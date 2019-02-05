العريان: قرار الفيدرالي المقبل أقرب لخفض الفائدة وليس زيادتها

2019/02/05 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: يتوقع الاقتصادي محمد العريان أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت معدلات الفائدة خلال العام الجاري، بعد أن قام بزيادتها 4 مرات في 2018.





وقال كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة " أليانز" في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي"، اليوم الثلاثاء، إنه يرى احتمالاً بنسبة %50 إلى 55% أن يكون قرار الاحتياطي الفيدرالي المقبل بمثابة خفض لمعدلات الفائدة وسيحدث في وقت ما من عام 2020.

وكان الاحتياطي الفيدرالي يتوقع أن يجري زيادتين في معدلات الفائدة في 2019، لكن التوقعات تشير إلى أنه يتجه إلى إلغاء نظرته التشديدية مع ضعف البيانات الاقتصادية.





وأضاف العريان أن خطة خفض الميزانية العمومية للفيدرالي سيتم تعديلها مشيراً إلى أن ذلك سيكون اعتماداً على البيانات.





وحول لقاء رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مع الرئيس دونالد ترامب أمس، قال العريان: "كان من المهم حقاً أن يحدث هذا في الأسبوع الحالي، وليس الأسبوع الماضي قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي، مشيراً إلى ان هذا الاجتماع طبيعياً.





وكان باول قد ذكر في تصريحات الشهر الماضي أن تغير لهجة الفيدرالي بشأن معدلات الفائدة، ليس له علاقة بانتقاد الرئيس الأمريكي المتكرر لعمليات رفع الفائدة.





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