مراسل الغد: احتجاجات في فرنسا بمشاركة آلاف العمال ضد سياسات ماكرون

2019/02/05 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مراسل الغد من باريس، أحمد كيلاني، بخروج أعداد كبيرة جدا، بدعوة من الكونفيدرالية العامة للعمل، للقيام بإضراب ضد السياسات الاقتصادية للحكومة الفرنسية.

ولفت مراسلنا إلى عدم وقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وأن المتظاهرين طالبوا بضرورة تخفيض الضرائب ورفع الأجور وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى العديد من المتظاهرين في أحاديث مع مراسل الغد إلى أن الحوار الذي يجريه الرئيس ماكرون مجرد خدعة من أجل الالتفاف على مطالب الفرنسيين.

وقال مراسلنا إن العديد من نشطاء السترات الصفراء شاركوا في تظاهرات اليوم.

ونظم عمال فرنسا إضرابا عاما في معظم القطاعات لمدة 24 ساعة احتجاجا على سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالتزامن مع الإضراب نظم الاتحاد العام للعمال مع حركة السترات الصفراء مظاهرات في عدد من المدن للمطالبة بزيادة الأجور.

تفاصيل مع الإعلامي محمد عبد الله عبر الفقرة الإخبارية.

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