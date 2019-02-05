أميركا: داعش سيفقد أراضيه في سوريا قبل انسحابنا

2019/02/05 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

قال

قائد القيادة الوسطى الأميركية، الجنرال جوزيف فوتيل، الثلاثاء، إن تنظيم داعش الإرهابي

سيفقد جميع الأراضي التي يسيطر عليها في سوريا، قبل انسحاب القوات الأميركية من هناك.

وذكر

فوتيل، أن تنظيم داعش يسيطر حاليا، على أقل من 20 ميلا مربعا من الأراضي السورية، مضيفا

“سيخسر الأراضي المتبقية قبل الانسحاب الأميركي من سوريا”.

وتابع:

“نتوقع أن تكتمل هزيمة داعش قبل إتمام انسحابنا..



ولكن ربما يحضرون بعدها لإعادة

تنظيم أنفسهم وشن هجمات جديدة ضدنا”.

وأوضح

فوتيل أن داعش في سوريا “لا يزال لديه قادة ومقاتلون ووسطاء وموارد، حتى في ظل

حالة التشتت والتفكك التي تحيط بالتنظيم”.

وأضاف “أوافق على تقرير البنتاغون، الذي يفيد بأن داعش قادر على العودة خلال 6 أشهر إلى سنة..



الآن نحاول دراسة الخطط في كيفية مواجهة ذلك”.

وأكد

الجنرال الأميركي أن جيش بلاده “بدأ بالفعل التخطيط للانسحاب المنظم من سوريا”.

ويحذر

مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يقوده الجمهوريون، من أن “الانسحاب السريع” دون

“بذل جهود فعالة لضمان المكاسب، يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة ويخلق فراغا يمكن

أن تشغله إيران أو روسيا”.

وفي

هذا الصدد، قال فوتيل إن إيران ما تزال أكثر عنصر مزعزع للأمن في المنطقة، مضيفا

“طهران تمثل تهديدا لنا”.

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